PULS 24Staffel 2Folge 25
51 Min.

Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol, der Autor Robert Misik, die "Standard"-Journalistin Petra Stuiber und Rainer Nowak, Chefredakteur von "Die Presse" über die von das Resultat der Regierungsklausur und Wege aus der Krise.

