Die Politik-Insider: Aus für’s Auto?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 26: Die Politik-Insider: Aus für’s Auto?
31 Min.Folge vom 19.06.2020
Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren Katharina Rogenhofer, Bundessprecherin des Klimavolksbegehrens, Christian Pesau, Geschäftsführer der österreichischen Automobilimporteure und Lydia Ninz, Journalistin und Verkehrsexpertin, über die autofreie Wiener Innenstadt und die Zukunft der Mobilität.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4