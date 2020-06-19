Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Aus für's Auto?

PULS 24Staffel 2Folge 26vom 19.06.2020
Die Politik-Insider: Aus für's Auto?

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 26: Die Politik-Insider: Aus für's Auto?

31 Min.Folge vom 19.06.2020

Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren Katharina Rogenhofer, Bundessprecherin des Klimavolksbegehrens, Christian Pesau, Geschäftsführer der österreichischen Automobilimporteure und Lydia Ninz, Journalistin und Verkehrsexpertin, über die autofreie Wiener Innenstadt und die Zukunft der Mobilität.

