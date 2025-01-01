Die Politik-Insider Spezial: Wie viel ÖVP steckt in Ibiza? Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 27: Die Politik-Insider Spezial: Wie viel ÖVP steckt in Ibiza?
51 Min.
Der Ibiza U-Ausschuss startet diese Woche Mittwoch mit der wohl prominentesten Befragung: der von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Es soll geklärt werden, wie weit die ÖVP an den möglichen Machenschaften beteiligt war. Darüber diskutieren bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der ehem. Nationalratspräsident Andreas Khol, das U-Ausschuss-Mitglied der FPÖ Martin Graf, das U-Ausschuss-Mitglied der Grünen David Stögmüller sowie die "Presse"-Innenpolitikredakteurin Anna Thalhammer.
