PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider Spezial: Wie viel ÖVP steckt in Ibiza?

PULS 24Staffel 2Folge 27
Die Politik-Insider Spezial: Wie viel ÖVP steckt in Ibiza?

51 Min.

Der Ibiza U-Ausschuss startet diese Woche Mittwoch mit der wohl prominentesten Befragung: der von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Es soll geklärt werden, wie weit die ÖVP an den möglichen Machenschaften beteiligt war. Darüber diskutieren bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger der ehem. Nationalratspräsident Andreas Khol, das U-Ausschuss-Mitglied der FPÖ Martin Graf, das U-Ausschuss-Mitglied der Grünen David Stögmüller sowie die "Presse"-Innenpolitikredakteurin Anna Thalhammer.

