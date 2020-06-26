Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Misik & BöhmerJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 28: Die Politik-Insider: Aumayr-Hajek, Misik & Böhmer
31 Min.Folge vom 26.06.2020
Seit nunmehr einem Jahr beschäftigt der Ibiza-Skandal die österreichische Innenpolitik. Auch diese Woche stand ganz im Zeichen des Untersuchungsausschusses. Er soll Klarheit in die Machenschaften der Spitzenpolitiker bringen - doch stattdessen tauchen immer mehr Ungereimtheiten auf, die das Vertrauen in eine ehrliche Politik schmälern. Bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger diskutieren dazu Kommunikationsberaterin Christina Aumayr-Hajek, Journalist und Autor Robert Misik und Kurier-Journalist Christian Böhmer. Das Thema: "Leben wir in einer Bananenrepublik?"
