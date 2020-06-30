Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 29: Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?
51 Min.Folge vom 30.06.2020
Die Corona-Infektionen sind übers Wochenende in Österreich wieder angestiegen, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte, er sei “in Sorge”. Ab wann können wir von einer zweiten Welle sprechen? Gundula Geiginger diskutiert dazu mit Epidemieexpertin Reinhild Strauß, Simulationsexperte Niki Popper, Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer und Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4