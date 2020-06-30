Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?

PULS 24Staffel 2Folge 29vom 30.06.2020
Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?

Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 29: Die Politik-Insider: Risikieren wir eine zweite Welle?

51 Min.Folge vom 30.06.2020

Die Corona-Infektionen sind übers Wochenende in Österreich wieder angestiegen, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagte, er sei “in Sorge”. Ab wann können wir von einer zweiten Welle sprechen? Gundula Geiginger diskutiert dazu mit Epidemieexpertin Reinhild Strauß, Simulationsexperte Niki Popper, Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer und Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen