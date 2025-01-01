Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Politik-Insider: Die Kanzler-Aussagen zur WKStA und die Konsequenzen

Die Politik-Insider: Die Kanzler-Aussagen zur WKStA und die Konsequenzen

Folge 3: Die Politik-Insider: Die Kanzler-Aussagen zur WKStA und die Konsequenzen

53 Min.

Gundula Geiginger begrüßt fünf Politik-Insider und diskutiert mit ihnen die politischen Themen der Woche. Zu Gast sind Rolf Holub, Kabarettist und ehemaliger Grünen-Chef in Kärnten, Andrea Kdolsky, frühere ÖVP-Gesundheitsministerin und Projektmanagerin für eine Pflegereform bei den NEOS, Claus J. Raidl, Manager, ehemaliger Präsident der Oesterreichischen Nationalbank, Stefan A. Sengl, Politikstratege, Wahlkampfmanager für Bundespräsident Heinz Fischer und kurzfristig für Christian Kern, sowie Autor des Buches „Das politische ABC der USA“ und Robert Willacker, Politikberater und FPÖ-Insider.

