Die Politik-Insider: Thurnher, Metzger, Winter & Pink

PULS 24Staffel 2Folge 32vom 21.07.2020
51 Min.Folge vom 21.07.2020

Bei den Politik-Insidern diskutieren mit PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger die Journalisten Ida Metzger (Kurier), Jakob Winter (profil), Oliver Pink (Presse) und Armin Thurnher (Falter) über das Comeback der Schutzmaske, das Verhalten von Bundeskanzler Sebastian Kurz beim EU-Gipfel und den Ibiza-U-Ausschuss.

