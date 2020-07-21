Die Politik-Insider: Thurnher, Metzger, Winter & PinkJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 32: Die Politik-Insider: Thurnher, Metzger, Winter & Pink
51 Min.Folge vom 21.07.2020
Bei den Politik-Insidern diskutieren mit PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger die Journalisten Ida Metzger (Kurier), Jakob Winter (profil), Oliver Pink (Presse) und Armin Thurnher (Falter) über das Comeback der Schutzmaske, das Verhalten von Bundeskanzler Sebastian Kurz beim EU-Gipfel und den Ibiza-U-Ausschuss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4