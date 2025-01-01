Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Gesundheitssprecher*innen der Parteien

PULS 24Staffel 2Folge 33
Die Politik-Insider: Gesundheitssprecher*innen der Parteien

Die Politik-Insider: Gesundheitssprecher*innen der Parteien Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 33: Die Politik-Insider: Gesundheitssprecher*innen der Parteien

52 Min.

PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider die Gesundheitssprecher*innen der Parteien: Gaby Schwarz (ÖVP), Philip Kucher (SPÖ), Gerhard Kaniak (FPÖ), Ralph Schallmeiner (Die Grünen) und Stefan Gara (NEOS Wien) zur Diskussion darüber, ob das Virus unter Kontrolle ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen