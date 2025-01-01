Die Politik-Insider: Khol, Cap, Kdolsky und Vogl Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Andreas Khol, Ex-Nationalratspräsident ÖVP, Josef Cap, Ex-Klubobmann SPÖ, Andrea Kdolsky, Ex-Gesundheitsministerin, und Erich Vogl von der "Kronen Zeitung" zur Diskussion über die aktuellen Skandale rund um die Commerzialbank, die SPÖ und die ÖVP.
