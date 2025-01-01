Die Politik-Insider: Wie fühlt Corona sich an?Jetzt kostenlos streamen
Folge 35: Die Politik-Insider: Wie fühlt Corona sich an?
51 Min.
Drei ehemalige Corona-Patienten sprechen auf bei den Politik-Insidern mit Gundula Geiginger über den Umgang mit ihrer Krankheit. Zu Gast sind die drei Covid-19-Genesenen Eva Spreitzhofer, Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin, Personal-Trainerin Birgit Schlerith und Garry Thür, Manager und NEOS-Landtagsabgeordneter in Vorarlberg sowie Reinhild Strauß, Epidemiologin und Leiterin Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium.
