PULS 24Staffel 2Folge 35
51 Min.

Drei ehemalige Corona-Patienten sprechen auf bei den Politik-Insidern mit Gundula Geiginger über den Umgang mit ihrer Krankheit. Zu Gast sind die drei Covid-19-Genesenen Eva Spreitzhofer, Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin, Personal-Trainerin Birgit Schlerith und Garry Thür, Manager und NEOS-Landtagsabgeordneter in Vorarlberg sowie Reinhild Strauß, Epidemiologin und Leiterin Öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium.

