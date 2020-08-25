Die Politik-Insider: Rosam, Misik, Aumayr-Hajek und Holub Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 37: Die Politik-Insider: Rosam, Misik, Aumayr-Hajek und Holub
52 Min.Folge vom 25.08.2020
PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider die PR-Experten Wolfgang Rosam, Heimo Lepuschitz, Christina Aumayr-Hajek, den Jorunalisten Robert Misik und den Kabarettisten Rolf Holub zur Diskussion über die Herausforderungen bei der Wien-Wahl und was die Hauptstadt bewegt.
