Die Politik-Insider: Klenk & KappJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 48: Die Politik-Insider: Klenk & Kapp
31 Min.Folge vom 12.11.2020
PULS 24 Anchorwoman Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider Falter-Chefredakteur Florian Klenk und den ÖVP-nahen Kommunikationsstrategen Daniel Kapp zur Diskussion über das Paket der Regierung gegen Terrorismus.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Die Politik-Insider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4