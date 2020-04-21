Die Politik-Insider: Khol vs. NollJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 9: Die Politik-Insider: Khol vs. Noll
33 Min.Folge vom 21.04.2020
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol (ÖVP) und den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Alfred Noll (Liste Pilz) zur Diskussion über Grundrechtseingriffe, den Rechtsstaat und die Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen.
