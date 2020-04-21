Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 9vom 21.04.2020
PULS 24 Anchor Gundula Geiginger begrüßt in dieser Ausgabe der Politik-Insider den ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol (ÖVP) und den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Alfred Noll (Liste Pilz) zur Diskussion über Grundrechtseingriffe, den Rechtsstaat und die Rechtmäßigkeit der Corona-Maßnahmen.

