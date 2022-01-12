Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
PULS 24 Die Politik-Insider

Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?

PULS 24Staffel 6Folge 1vom 12.01.2022
Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?

Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?Jetzt kostenlos streamen

PULS 24 Die Politik-Insider

Folge 1: Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?

31 Min.Folge vom 12.01.2022

Die Regierung hat neue Maßnahmen (wie 2-G-Kontrollen im Handel oder Maskenpflicht im Freien) gegen die Verbreitung von Omikron ausgegeben, dennoch sprechen viele von einer Strategie der "Durchseuchung". Wird genug unternommen, um die Omikron-Welle abzuflachen oder kapituliert die Regierung vor der Pandemie? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber Strategie-Expertin Nina Hoppe und Kommunikationsberater Robert Willacker.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

PULS 24 Die Politik-Insider
PULS 24
PULS 24 Die Politik-Insider

PULS 24 Die Politik-Insider

Alle 4 Staffeln und Folgen