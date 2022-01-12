Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?Jetzt kostenlos streamen
PULS 24 Die Politik-Insider
Folge 1: Die Politik-Insider: Omikron - Ist die Angst vor Durchseuchung berechtigt?
Folge vom 12.01.2022
Die Regierung hat neue Maßnahmen (wie 2-G-Kontrollen im Handel oder Maskenpflicht im Freien) gegen die Verbreitung von Omikron ausgegeben, dennoch sprechen viele von einer Strategie der "Durchseuchung". Wird genug unternommen, um die Omikron-Welle abzuflachen oder kapituliert die Regierung vor der Pandemie? Bei Gundula Geiginger diskutieren darüber Strategie-Expertin Nina Hoppe und Kommunikationsberater Robert Willacker.
