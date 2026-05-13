Recht konkret: Ferialjob und PraktikumJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 19: Recht konkret: Ferialjob und Praktikum
5 Min.Folge vom 13.05.2026
Es ist oft Teil einer Ausbildung und gibt Einblick in zukünftige Berufsentscheidungen: ein Praktikum. Rund 200.000 Schülerinnen und Schüler und zahlreiche Studierende absolvieren pro Jahr so eine zeitlich befristete Tätigkeit. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ferialjob, Praktikum und Pflichtpraktikum? Und warum sind die oft auch unbezahlt? Das klärt Larissa Rausch mit Experten.
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