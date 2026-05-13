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Recht konkret

Recht konkret: Ferialjob und Praktikum

ORF2Staffel 1Folge 19vom 13.05.2026
Recht konkret: Ferialjob und Praktikum

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Recht konkret

Folge 19: Recht konkret: Ferialjob und Praktikum

5 Min.Folge vom 13.05.2026

Es ist oft Teil einer Ausbildung und gibt Einblick in zukünftige Berufsentscheidungen: ein Praktikum. Rund 200.000 Schülerinnen und Schüler und zahlreiche Studierende absolvieren pro Jahr so eine zeitlich befristete Tätigkeit. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ferialjob, Praktikum und Pflichtpraktikum? Und warum sind die oft auch unbezahlt? Das klärt Larissa Rausch mit Experten.

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