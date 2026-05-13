Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Recht konkret

Recht konkret: Erlaubte Fragen bei Mieterselbstauskunft

ORF2Staffel 1Folge 24vom 13.05.2026
Recht konkret: Erlaubte Fragen bei Mieterselbstauskunft

Recht konkret: Erlaubte Fragen bei MieterselbstauskunftJetzt kostenlos streamen

Recht konkret

Folge 24: Recht konkret: Erlaubte Fragen bei Mieterselbstauskunft

4 Min.Folge vom 13.05.2026

Im Frühling ist wieder die Zeit der Umzüge. Doch es können auch Probleme beim Ausfüllen der Mieter Selbst-Auskunft entstehen. Da werden oft nicht nur Angaben zur Person, sondern auch viele weitere Daten verlangt. Fragen nach dem Nettoeinkommen, dem Rauchverhalten und dem Familienstand - das sind Klassiker bei der Mieterselbstauskunft. Wenn dann aber nach der Familienplanung gefragt wird, ist eine Grenze überschritten. Was alles erlaubt ist, hat Larissa Rausch für "Recht konkret" recherchiert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Recht konkret
ORF2
Recht konkret

Recht konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen