Recht konkret: Erlaubte Fragen bei MieterselbstauskunftJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 24: Recht konkret: Erlaubte Fragen bei Mieterselbstauskunft
4 Min.Folge vom 13.05.2026
Im Frühling ist wieder die Zeit der Umzüge. Doch es können auch Probleme beim Ausfüllen der Mieter Selbst-Auskunft entstehen. Da werden oft nicht nur Angaben zur Person, sondern auch viele weitere Daten verlangt. Fragen nach dem Nettoeinkommen, dem Rauchverhalten und dem Familienstand - das sind Klassiker bei der Mieterselbstauskunft. Wenn dann aber nach der Familienplanung gefragt wird, ist eine Grenze überschritten. Was alles erlaubt ist, hat Larissa Rausch für "Recht konkret" recherchiert.
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