Recht konkret: Erste Hilfe leistenJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 17: Recht konkret: Erste Hilfe leisten
6 Min.Folge vom 04.05.2026
Ein Mensch bricht zusammen – helfen oder lieber nichts tun, um kein Risiko einzugehen? Viele zögern in solchen Momenten, auch aus Angst, etwas falsch zu machen und dafür zu haften. Doch genau das kann rechtliche Konsequenzen haben: In Österreich ist Erste Hilfe Pflicht. Wann macht man sich strafbar, wenn man nicht hilft? Und was gilt, wenn man eingreift – aber dabei Fehler macht? Diesen Fragen geht Larissa Rausch nach – im Gespräch mit Rechtsanwalt Elias Schönborn.
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