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Recht konkret

Recht konkret: Mythen rund um die Haushaltsversicherung

ORF2Staffel 1Folge 18vom 21.05.2026
Recht konkret: Mythen rund um die Haushaltsversicherung

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Folge 18: Recht konkret: Mythen rund um die Haushaltsversicherung

5 Min.Folge vom 21.05.2026

Um kaum eine Versicherung gibt es so viele Mythen wie um die Haushaltsversicherung. Zahlt sie nur, wenn man doppelt abgesperrt hat? Muss man das Wasser abdrehen, wenn man länger nicht in der Wohnung ist? Sind gestohlene Wertsachen nur dann versichert, wenn sie im Safe liegen? Was davon stimmt und warum die Haushaltsversicherung oft auch außerhalb der eigenen vier Wände wichtig ist, das zeigt Larissa Rausch im Interview mit Rechtsanwalt Johannes Öhlböck.

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