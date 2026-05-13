Recht konkret: Fragen beim BewerbungsgesprächJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 20: Recht konkret: Fragen beim Bewerbungsgespräch
5 Min.Folge vom 13.05.2026
Bewerbungsgespräche sind immer so eine Sache. Man will sich von der besten Seite zeigen, alles penibel und wahrheitsgemäß beantworten. Was aber, wenn Fragen kommen, die womöglich diskriminierend sind? Dann könnte auch Lügen erlaubt sein. Eine Lüge ist in einem Bewerbungsgespräch unter gewissen Umständen nicht verboten. Welche Fragen zulässig sind, welche nicht, klärt Larissa Rausch mit Experten.
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