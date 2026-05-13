Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Recht konkret

Recht konkret: Fragen beim Bewerbungsgespräch

ORF2Staffel 1Folge 20vom 13.05.2026
Recht konkret: Fragen beim Bewerbungsgespräch

Recht konkret: Fragen beim BewerbungsgesprächJetzt kostenlos streamen

Recht konkret

Folge 20: Recht konkret: Fragen beim Bewerbungsgespräch

5 Min.Folge vom 13.05.2026

Bewerbungsgespräche sind immer so eine Sache. Man will sich von der besten Seite zeigen, alles penibel und wahrheitsgemäß beantworten. Was aber, wenn Fragen kommen, die womöglich diskriminierend sind? Dann könnte auch Lügen erlaubt sein. Eine Lüge ist in einem Bewerbungsgespräch unter gewissen Umständen nicht verboten. Welche Fragen zulässig sind, welche nicht, klärt Larissa Rausch mit Experten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Recht konkret
ORF2
Recht konkret

Recht konkret

Alle 1 Staffeln und Folgen