Recht konkret: Rechtliche Aspekte beim SommerurlaubJetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 21: Recht konkret: Rechtliche Aspekte beim Sommerurlaub
5 Min.Folge vom 13.05.2026
Der Sommerurlaub ist schon gebucht, aber Ihr Chef hat plötzlich andere Pläne - ein Projekt muss fertig werden oder er braucht Sie als Vertretung - darf man das verweigern oder ablehnen? Oder muss die Firma dann das Reisestorno bezahlen? Und was, wenn man im Urlaub krank wird? Bekommt man die Tage dann zurück? Antworten auf diese Fragen gibt Arbeitsrechtsprofessor Martin Gruber-Risak im Gespräch mit Larissa Rausch.
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