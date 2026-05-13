Recht konkret: Welche Büro-Outfits sind erlaubt?Jetzt kostenlos streamen
Recht konkret
Folge 22: Recht konkret: Welche Büro-Outfits sind erlaubt?
5 Min.Folge vom 13.05.2026
Kleider machen Leute und das gilt vor allem auch im Berufsleben. Mit Flip-Flops ins Büro oder im bauchfreien Top zu einem Meeting: Kommt das wirklich gut an? Im Job sollte man ja auch Seriosität und Selbstsicherheit ausstrahlen. Darf der Chef oder die Chefin also unangemessene Kleidung oder Tattoos und Piercings verbieten? Larissa Rausch im Gespräch mit AK-Jurist Alexander Tomanek.
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