Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 47vom 24.10.2011
Folge 47: Der Kotzbrocken

46 Min.Folge vom 24.10.2011Ab 12

Ihr erwachsener Sohn erhebt gegen Sandra Dettmann schwere Vorwürfe: Er beschuldigt sie, seine Bleibe angezündet und ihn damit fast umgebracht zu haben. Seit Jahren wird sie von ihm tyrannisiert. Sind die Anschuldigungen haltlos oder wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen?

