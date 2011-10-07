Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Letzte Rettung Alkohol

SAT.1Staffel 10Folge 36vom 07.10.2011
Letzte Rettung Alkohol

Letzte Rettung AlkoholJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 36: Letzte Rettung Alkohol

45 Min.Folge vom 07.10.2011Ab 12

Die Lehrerin Lisa Fricke hat gerade die neunte Klasse einer Problemschule übernommen. Schnell merkt sie, dass ihr Engagement allein nicht reichen wird, um die undisziplinierten Schüler zu bändigen. Auf einer Klassenfahrt erwischt sie die Jugendlichen mit Wodka. Einer der Schüler will sich den Alkohol zurückholen, wird aber von Lisa Fricke dabei überrascht. Kurze Zeit später muss er von einem Notarzt behandelt werden. Hat sie den Schüler aus Wut gezwungen zu trinken?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen