Letzte Rettung AlkoholJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 36: Letzte Rettung Alkohol
45 Min.Folge vom 07.10.2011Ab 12
Die Lehrerin Lisa Fricke hat gerade die neunte Klasse einer Problemschule übernommen. Schnell merkt sie, dass ihr Engagement allein nicht reichen wird, um die undisziplinierten Schüler zu bändigen. Auf einer Klassenfahrt erwischt sie die Jugendlichen mit Wodka. Einer der Schüler will sich den Alkohol zurückholen, wird aber von Lisa Fricke dabei überrascht. Kurze Zeit später muss er von einem Notarzt behandelt werden. Hat sie den Schüler aus Wut gezwungen zu trinken?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1