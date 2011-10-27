Das Orakel von der LahnJetzt kostenlos streamen
Folge 50: Das Orakel von der Lahn
46 Min.Folge vom 27.10.2011Ab 12
Der Wahrsager René Leclerc wurde in seinem Wohnwagen ins Wasser gestoßen und wäre fast ertrunken. Feinde hat er genug: Er brachte seine Klienten dazu, sich von ihrem gesamten Vermögen zu befreien.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1