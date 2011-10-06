Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 35vom 06.10.2011
45 Min.Folge vom 06.10.2011Ab 12

Ines Rücker soll den Oldtimer ihres Vaters Carl in Brand gesteckt haben. Er behauptet, dass seine Tochter Geld stehlen wollte, während er das Feuer löschte. Das Verhältnis der beiden ist seit Jahren sehr angespannt. Als Ines mit 19 schwanger wurde und mit ihrem arbeitslosen Freund zusammenzog, hoffte sie, endlich eine richtige Familie zu bekommen. Doch das Geld war immer knapp, und ihr vermögender Vater weigerte sich, sie finanziell zu unterstützen. Hat sich Ines nun gerächt?

SAT.1
