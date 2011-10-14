Richter Alexander Hold
Folge 41: Die U-Bahn-Schläger
46 Min.Folge vom 14.10.2011Ab 12
Als Peter Mohr an einer U-Bahn-Station aussteigt, sieht er, wie eine alte Dame von zwei Jugendlichen zu Boden gestoßen wird. Er zögert nicht, der wehrlosen Frau zu helfen. Dabei gerät er selbst ins Kreuzfeuer der jungen Schläger. Mit brutaler Gewalt wird Peter Mohr attackiert. Erst als ein weiterer Passant dazukommt, lassen die Jugendlichen von ihm ab und flüchten. Unter den Angeklagten ist die 16-jährige Chantal. Doch sie streitet alles ab.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1