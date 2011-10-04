Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yuppie-Apartment 213

SAT.1Staffel 10Folge 33vom 04.10.2011
Folge 33: Yuppie-Apartment 213

46 Min.Folge vom 04.10.2011Ab 12

Bei dem Versicherungsangestellten Sebastian Gruber wurde eine junge Frau tot im Kofferraum gefunden. Ihm wird vorgeworfen, dass er zusammen mit seinem Chef und einem weiteren Kollegen ein Luxus-Loft angemietet hat, um sich dort mit Prostituierten zu vergnügen. Dabei ist der Angeklagte seit fünf Jahren verheiratet - und seine Frau ist mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Hat der Mann wirklich ein Doppelleben geführt?

