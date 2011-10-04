Richter Alexander Hold
Folge 33: Yuppie-Apartment 213
46 Min.Folge vom 04.10.2011Ab 12
Bei dem Versicherungsangestellten Sebastian Gruber wurde eine junge Frau tot im Kofferraum gefunden. Ihm wird vorgeworfen, dass er zusammen mit seinem Chef und einem weiteren Kollegen ein Luxus-Loft angemietet hat, um sich dort mit Prostituierten zu vergnügen. Dabei ist der Angeklagte seit fünf Jahren verheiratet - und seine Frau ist mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Hat der Mann wirklich ein Doppelleben geführt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1