SAT.1Staffel 10Folge 46vom 21.10.2011
45 Min.Folge vom 21.10.2011Ab 12

Die 16-jährige Christine wurde mitten in der Nacht von einem übereifrigen Zugbegleiter aus der Bahn geworfen, weil sie ihr Monatsticket nicht vorweisen konnte. Da sie in der verlassenen Gegend keine andere Möglichkeit hatte, machte sie sich zu Fuß auf den Heimweg - und wurde überfallen. Wollte sich der angeklagte Familienvater an ihr vergehen, der mit ihr aus dem Zug gestiegen war?

