Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 56vom 10.11.2011
Folge 56: Der seltsame Kommissar

46 Min.Folge vom 10.11.2011Ab 12

Igor Krüger soll die Frau eines Fahrers von Geldtransporten entführt haben, um von ihrem Mann über eine Million Euro zu erpressen. Oder wird ihm die Tat von einem übereifrigen Kommissar angehängt ...

SAT.1
