SAT.1Staffel 10Folge 53vom 07.11.2011
46 Min.Folge vom 07.11.2011Ab 12

Der gestresste Familienvater Christian Rade hat im Urlaub auf seine Vermieterin geschossen. Fühlte er sich bedroht und verfolgt? Denn der Investmentbanker hat erst kurz zuvor eine große Geldsumme in den Sand gesetzt.

