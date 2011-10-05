Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 34vom 05.10.2011
46 Min.Folge vom 05.10.2011Ab 12

Wolfgang Kleeberg soll seine Frau Margit nach 15 Jahren Ehe getötet haben. Beide hatten sich zusammen mit einer kleinen Eisdiele ihren Lebenstraum der Selbstständigkeit erfüllt. Doch schon bald schikanierte Margit ihren Mann, wo sie nur konnte. Sie sah ihn einzig und allein als billige Arbeitskraft. Der gutmütige Ehemann blieb sogar bei seiner Frau, als er von ihrer Affäre erfuhr. Ist ihm letztlich doch der Kragen geplatzt?

SAT.1
