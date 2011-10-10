Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Verschollen und vermisst

SAT.1Staffel 10Folge 37vom 10.10.2011
46 Min.Folge vom 10.10.2011Ab 12

Die schwangere Amelie Hut soll den Geschäftspartner ihres Verlobten niedergeschlagen und anschließend den am Boden liegenden Mann mit Füßen getreten haben. Amelies große Liebe Julian ist seit Monaten im Tsunamigebiet in Japan verschollen. Seither lebt die werdende Mutter im absoluten Ausnahmezustand. Verzweifelt gibt die Angeklagte dem Bauunternehmer Marcel Wiedemann die Schuld: Er habe die Geschäftsreise veranlasst und unternehme nun nichts, um ihren Verlobten zu retten.

