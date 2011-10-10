Verschollen und vermisstJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Verschollen und vermisst
Folge vom 10.10.2011
Die schwangere Amelie Hut soll den Geschäftspartner ihres Verlobten niedergeschlagen und anschließend den am Boden liegenden Mann mit Füßen getreten haben. Amelies große Liebe Julian ist seit Monaten im Tsunamigebiet in Japan verschollen. Seither lebt die werdende Mutter im absoluten Ausnahmezustand. Verzweifelt gibt die Angeklagte dem Bauunternehmer Marcel Wiedemann die Schuld: Er habe die Geschäftsreise veranlasst und unternehme nun nichts, um ihren Verlobten zu retten.
