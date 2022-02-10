Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1694vom 10.02.2022
42 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 12

Simon Kreuzer soll seinen Nachbarn Gregor Brosse mithilfe eines Kinderwagens mehrere Treppen hinuntergestoßen haben, wobei sich Gregor beide Arme gebrochen hat. Ist Simon ausgerastet, weil er erfahren hat, dass seine Frau und sein Nachbar miteinander geschlafen haben? Oder hatte ein anderer Bewohner des Mehrfamilienhauses einen Grund, Gregor so schwer zu verletzen?

