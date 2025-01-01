Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn Kinder Kinder kriegen

SAT.1Staffel 10Folge 1710
45 Min.Ab 12

Die 14-jährige Angeklagte Neele und der 15-jährige Manuel haben bereits eine gemeinsame Tochter. Die Geburt der kleinen Josefine hat die Beziehung auf eine schwere Probe gestellt. Als dann der junge Vater allein einen Faschingsball besuchte, betrog er die Mutter seines Kindes mit seiner Klassenkameradin Fiona. Neele soll daraufhin den Asthmatiker Manuel mit einem Tierabwehrspray angegriffen haben.

