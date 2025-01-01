Richter Alexander Hold
Folge 1710: Wenn Kinder Kinder kriegen
45 Min.Ab 12
Die 14-jährige Angeklagte Neele und der 15-jährige Manuel haben bereits eine gemeinsame Tochter. Die Geburt der kleinen Josefine hat die Beziehung auf eine schwere Probe gestellt. Als dann der junge Vater allein einen Faschingsball besuchte, betrog er die Mutter seines Kindes mit seiner Klassenkameradin Fiona. Neele soll daraufhin den Asthmatiker Manuel mit einem Tierabwehrspray angegriffen haben.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1