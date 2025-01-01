Verliebt in eine MinderjährigeJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1715: Verliebt in eine Minderjährige
45 Min.Ab 12
Der 23-jährige Angeklagte Timo und seine 13-jährige Freundin Babette sollen intim geworden sein. Babettes Mutter hat die beiden angeblich beim Geschlechtsverkehr erwischt und sofort die Polizei gerufen. Timo ergriff die Flucht und brannte noch am selben Tag mit der Minderjährigen durch. Allerdings wurde das Vorhaben der beiden sehr schnell von einer Polizeikontrolle gestoppt. Hatte Timo wirklich Sex mit Babette oder versucht deren Mutter, Timo von ihrer Tochter fernzuhalten?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1