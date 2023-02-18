Richter Alexander Hold
Folge 1717: Ausflug ins Bordell
46 Min.Folge vom 18.02.2023Ab 12
Eigentlich wollte Lando mit seinen zwei Kumpels eine nette Nacht im tschechischen All-Inclusive-Bordell verbringen. Doch der Ausflug endete für ihn mit einer schmerzhaften Hodenprellung. Lando hatte seiner misstrauischen Frau den Trip ins Bordell als harmlosen Wanderausflug verkauft. Diese soll ihm aber nicht geglaubt haben und den Männern heimlich gefolgt sein. Jedoch ist die betrogene Ehefrau nicht die Einzige mit einem Tatmotiv ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1