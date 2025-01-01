Richter Alexander Hold
Folge 1719: Arme Betrogene
45 Min.Ab 12
Schockierende Wende im Prozess um einen Einbruch: Der Angeklagte Jens Weber soll bei Tibor Balogh eingebrochen sein und ihm im Kampf ein Auge mit einem Stielkamm ausgestochen haben. Jetzt behauptet der Angeklagte aber, dass er bei seinem Einbruch auf Fotos gestoßen ist, die Martin bei einem Mord zeigen. Plötzlich scheinen die Rollen von Gut und Böse vertauscht. Erfindet Jens diese furchtbare Tat nur, um von sich selber abzulenken?
