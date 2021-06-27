Richter Alexander Hold
Folge 1721: Büro, Büro
46 Min.Folge vom 27.06.2021Ab 12
Im Büro herrscht Zickenkrieg - vor allem die Angeklagte Marina Heintze wird wegen ihres höheren Bildungsniveaus von ihren Kolleginnen ausgegrenzt. Ihre Chefin Edith Vogl ist nicht nur an den Mobbing-Attacken beteiligt, sie will Marina auch noch den Freund ausspannen. Hat die Angeklagte sie deshalb wiederholt mit einem Abführmittel außer Gefecht gesetzt?
Weitere Folgen in Staffel 10
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1