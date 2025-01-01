Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1732
46 Min.Ab 12

Telefonterror, Verfolgungen und dann auch noch eine tote Katze: Isabel behauptet, dass ihr Ex-Freund Martin sie terrorisiert, weil er die Trennung nicht verkraftet. Die Drohungen werden immer beängstigender. Eines Tages wird Martin beim Joggen angeschossen und bricht zusammen. Steckt Isabels neuer Freund Sascha dahinter, weil er den Stalker endlich loswerden wollte?

