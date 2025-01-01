Richter Alexander Hold
Folge 1736: Fett ist böse
46 Min.Ab 12
In der Welt der Reichen und Schönen zählen vor allem Geld und die ewige Jugend. Deswegen hatte Mariella Wellenstein, die Frau eines Schönheitschirurgen, auch keine Skrupel, die Spendeneinnahmen einer Wohltätigkeitsparty zur Hälfte selbst zu behalten. Kurz nach der Spendengala wird sie tot in ihrem Pool aufgefunden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1