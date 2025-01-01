Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Fett ist böse

SAT.1Staffel 10Folge 1736
Fett ist böse

Fett ist böseJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1736: Fett ist böse

46 Min.Ab 12

In der Welt der Reichen und Schönen zählen vor allem Geld und die ewige Jugend. Deswegen hatte Mariella Wellenstein, die Frau eines Schönheitschirurgen, auch keine Skrupel, die Spendeneinnahmen einer Wohltätigkeitsparty zur Hälfte selbst zu behalten. Kurz nach der Spendengala wird sie tot in ihrem Pool aufgefunden.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen