Richter Alexander Hold
Folge 1737: Glück im Spiel
46 Min.Ab 12
Der Angeklagte Peter Ahorn und sein Freund Sebastian Burger spielen seit Jahren zusammen Lotto in einer Tippgemeinschaft. Nun haben sie endlich gewonnen: Sechs Richtige. 1,8 Millionen Euro! Doch dann behauptet Sebastian, den Lotterieschein gar nicht abgegeben zu haben, um das Geld allein zu kassieren. Hat Peter ihn deshalb vor Wut aus dem Fenster gestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1