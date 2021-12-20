Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Familienversager

SAT.1Staffel 10Folge 1740vom 20.12.2021
Der Familienversager

Der FamilienversagerJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1740: Der Familienversager

46 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12

Sebastian Basewitz soll seinen Vater und seine Großmutter kaltblütig mit einem Jagdgewehr erschossen haben. Seine Oma hatte ihm gedroht, die Kreditkarten zu sperren, wenn er seinen überteuerten Lebensstil nicht aufgibt und stattdessen einen Job im Familienkonzern übernimmt. Aber der Angeklagte hat ein Alibi: Er hat mit seiner Freundin telefoniert, als die Schüsse fielen. Und die hat alles mitangehört ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen