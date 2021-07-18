Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Verhasste Schwiegermutter

SAT.1Staffel 10Folge 1741vom 18.07.2021
Verhasste Schwiegermutter

Verhasste SchwiegermutterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1741: Verhasste Schwiegermutter

45 Min.Folge vom 18.07.2021Ab 12

Susanne Erl hatte ihre zwei kleinen Kinder bei ihrem damaligen Lebensgefährten zurückgelassen, um mit ihrem Geliebten ins Ausland zu verschwinden und ein neues Leben ohne Verantwortung zu beginnen. 22 Jahre später taucht sie völlig abgebrannt wieder auf - und fordert von ihrer inzwischen verheirateten Tochter Unterhalt. Hat ihr Schwiegersohn deshalb versucht, sie umzubringen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen