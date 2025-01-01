Richter Alexander Hold
Folge 1744: Richterzimmer-Renovierung
46 Min.Ab 12
Die Angeklagte Pia Hofstädt soll von ihrer Chefin 3.000 Euro gestohlen haben. Pia behauptet aber, Opfer einer Mobbingkampagne zu sein. Sie beschuldigt den Sohn der Chefin, der angeblich auf Kosten des Unternehmens sein Partyleben finanziert. Während des emotionalen Prozesses klingelt auf einmal ein verstecktes Handy im Büro von Richter Hold. Wurde er damit belauscht?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1