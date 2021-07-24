Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die herzlose Altenpflegerin

SAT.1Staffel 10Folge 1745vom 24.07.2021
Die herzlose Altenpflegerin

Die herzlose AltenpflegerinJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1745: Die herzlose Altenpflegerin

45 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 12

Die Altenpflegerin Sybille Jahn wurde aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe gestoßen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Richtiges Mitleid hat jedoch niemand mit ihr. Denn dem Opfer wird vorgeworfen, einer von ihr betreuten Dame das Essen weggegessen und sich noch vor dem Tod ihrer Mutter an deren Hinterlassenschaft vergriffen zu haben. Ist der Angriff auf Sybille ihrem asozialen Verhalten zuzuschreiben?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen