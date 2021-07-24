Die herzlose AltenpflegerinJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1745: Die herzlose Altenpflegerin
45 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 12
Die Altenpflegerin Sybille Jahn wurde aus einem Fenster sechs Meter in die Tiefe gestoßen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Richtiges Mitleid hat jedoch niemand mit ihr. Denn dem Opfer wird vorgeworfen, einer von ihr betreuten Dame das Essen weggegessen und sich noch vor dem Tod ihrer Mutter an deren Hinterlassenschaft vergriffen zu haben. Ist der Angriff auf Sybille ihrem asozialen Verhalten zuzuschreiben?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1