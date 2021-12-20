Richter Alexander Hold
Folge 1746: Das Wahrheitsspiel
46 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12
Pauline Ziemer fühlt sich sehr einsam, seit sie ihrem Mann in eine neue Stadt gefolgt ist. Um aus ihren Depressionen zu flüchten, hat die 39-Jährige eine Affäre mit ihrem Tennislehrer angefangen. Für ein paar kurze Augenblicke war Pauline wieder glücklich. Doch dann wird sie erpresst. Hat sie die Erpresserin daraufhin umgebracht?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1