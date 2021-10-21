Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die abgebrannte Scheune

SAT.1Staffel 10Folge 1751vom 21.10.2021
Die abgebrannte Scheune

Die abgebrannte ScheuneJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1751: Die abgebrannte Scheune

46 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12

Der angeklagte Landwirt Sebastian Hofer ist in finanziellen Schwierigkeiten. Seine Frau lebt über ihre Verhältnisse, und er muss nun auch noch einen Privatdetektiv bezahlen, der seine angeblich untreue Ehefrau beschattet. Hat Sebastian seine Scheune angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen