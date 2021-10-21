Die abgebrannte ScheuneJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1751: Die abgebrannte Scheune
46 Min.Folge vom 21.10.2021Ab 12
Der angeklagte Landwirt Sebastian Hofer ist in finanziellen Schwierigkeiten. Seine Frau lebt über ihre Verhältnisse, und er muss nun auch noch einen Privatdetektiv bezahlen, der seine angeblich untreue Ehefrau beschattet. Hat Sebastian seine Scheune angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1