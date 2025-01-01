Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Hundesalon Beatrix

SAT.1Staffel 10Folge 1757
Hundesalon Beatrix

Hundesalon BeatrixJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1757: Hundesalon Beatrix

46 Min.Ab 12

Die 16-jährige Schülerin Kira Hoffmann ist wegen schweren Raubes angeklagt. Kira bewahrte über das Wochenende 600 Euro auf, die ihre Mitschüler für eine Schulparty gesammelt haben. Am Montag ist das Geld verschwunden. Kiras Mitschüler setzen sie unter Druck, und nur einen Tag später wird der Hundesalon, in dem sie gearbeitet hat, überfallen und die Besitzerin schwer verletzt. Hat Kira versucht, mit dem Überfall Geld zu erbeuten, um es in der Schule zurückzuzahlen?

