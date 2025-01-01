Richter Alexander Hold
Folge 1757: Hundesalon Beatrix
46 Min.Ab 12
Die 16-jährige Schülerin Kira Hoffmann ist wegen schweren Raubes angeklagt. Kira bewahrte über das Wochenende 600 Euro auf, die ihre Mitschüler für eine Schulparty gesammelt haben. Am Montag ist das Geld verschwunden. Kiras Mitschüler setzen sie unter Druck, und nur einen Tag später wird der Hundesalon, in dem sie gearbeitet hat, überfallen und die Besitzerin schwer verletzt. Hat Kira versucht, mit dem Überfall Geld zu erbeuten, um es in der Schule zurückzuzahlen?
Richter Alexander Hold
