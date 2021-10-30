Richter Alexander Hold
Folge 1773: Goldlöckchen
46 Min.Folge vom 30.10.2021Ab 12
Miriam Zinner ist wegen Körperverletzung angeklagt. Die 38-jährige Bürokauffrau hat früher von einer Modelkarriere geträumt und war sogar recht erfolgreich, doch ihre Schwangerschaft hat alle Pläne zunichte gemacht. Heute setzt Miriam ihre ganze Energie in ihre zehnjährige Tochter Letizia. Beim Vorsprechen für die Werbekampagne des neuen Kindershampoos "Goldlöckchen" werden Letizias schärfster Konkurrentin Stella die schönen langen Haare abgeschnitten.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1