SAT.1Staffel 10Folge 1773vom 30.10.2021
46 Min.Folge vom 30.10.2021Ab 12

Miriam Zinner ist wegen Körperverletzung angeklagt. Die 38-jährige Bürokauffrau hat früher von einer Modelkarriere geträumt und war sogar recht erfolgreich, doch ihre Schwangerschaft hat alle Pläne zunichte gemacht. Heute setzt Miriam ihre ganze Energie in ihre zehnjährige Tochter Letizia. Beim Vorsprechen für die Werbekampagne des neuen Kindershampoos "Goldlöckchen" werden Letizias schärfster Konkurrentin Stella die schönen langen Haare abgeschnitten.

