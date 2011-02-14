Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Wahnsinnig verliebt

SAT.1Staffel 10Folge 201vom 14.02.2011
Wahnsinnig verliebt

Wahnsinnig verliebtJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 201: Wahnsinnig verliebt

45 Min.Folge vom 14.02.2011Ab 12

Stephan Petersen ist fast 20 Jahre älter als die 18-jährige Angeklagte Daniela, aber dennoch liebt sie ihn und glaubt daran, eines Tages mit ihm zusammenzukommen. Doch Stephan erteilte der Angeklagten in einer Turnstunde vor allen anderen eine brutale Abfuhr. War Daniela deswegen so gekränkt und wütend, dass sie auf ihren großen Schwarm mit einem Holzkegel eingeschlagen hat?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen