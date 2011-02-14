Richter Alexander Hold
Folge 201: Wahnsinnig verliebt
Folge vom 14.02.2011
Stephan Petersen ist fast 20 Jahre älter als die 18-jährige Angeklagte Daniela, aber dennoch liebt sie ihn und glaubt daran, eines Tages mit ihm zusammenzukommen. Doch Stephan erteilte der Angeklagten in einer Turnstunde vor allen anderen eine brutale Abfuhr. War Daniela deswegen so gekränkt und wütend, dass sie auf ihren großen Schwarm mit einem Holzkegel eingeschlagen hat?
Richter Alexander Hold
